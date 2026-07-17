Cardone: "La trattativa per Kennedy sta andando avanti, il procuratore è Bertolucci, lo stesso di Felipe Anderson..."

L'intervento di Cardone

Cardone è intervenuto ai microfoni di Radio Sei: ha commentato l'interesse della Lazio per Kennedy e Dominguez. Ha annunciato che Romagnoli potrebbe partire la prossima settimana e svolgere il ritiro in Austria insieme alla squadra.

Le parole

Cardone si esprime sulla questione Kennedy-Lazio che, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, sembra essere positiva. Il calciatore avrebbe infatti espresso la sua preferenza di raggiungere la Serie A e la Capitale d'Italia.

La trattativa per Kennedy sta andando avanti, il procuratore è Bertolucci, lo stesso di Felipe Anderson, e ha un buon rapporto con la Lazio.



Il procuratore del calciatore brasiliano, come espresso da Cardone nell'intervento radiofonico, è Giuliano Bertolucci, lo stesso dell'ex Lazio, Felipe Anderson. L'agente ha infatti curato le trattative di mercato del calciatore dai suoi primi trasferimenti in Europa, compreso quello alla Lazio, fino al suo passaggio al Palmeiras, il club brasiliano con cui ha firmato nel 2024 un contratto di tre anni e mezzo.

Il giocatore è valutato dal Fluminense 12 milioni e la Lazio ne offre 8, diventa necessario inserire l’obbligo di riscatto altrimenti credo che neanche ti ascoltino.

La Lazio sia per lui che per Dominguez dovrà necessariamente inserire l’obbligo di riscatto per favorire l’operazione. L’offerta che dovrebbe recapitare la Lazio alla Dinamo Zagabria nei prossimi giorni dovrebbe essere di 12 milioni complessivi, con obbligo appunto.

Nei prossimi giorni, come già riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio dovrebbe quindi presentare l'offerta giusta per chiudere la trattiva con la Dinamo Zagabria, che vorrebbe trattenere il calciatore ancora per qualche partita di qualificazione alla Champions League.

Tavares piace al Porto, soprattutto al tecnico, ma per ora non c’è stato nessun affondo da parte dei portoghesi così come da parte del Besiktas. Lui vuole rimanere, ad oggi non ho notizie sulla sua partenza. Anche a livello di immagine, dopo Provedel, Gila e Romagnoli, pilastri della Lazio, puoi permetterti di vendere pure lui?

Come riportato in precedenza da Alfredo Pedullà, il Porto aveva mostrato interesse per Tavares, la Lazio aveva richiesto per il terzino portoghese 20 milioni di euro.

Romagnoli? L’ufficialità dovrebbe arrivare nel fine settimana. Dovrebbe partire la prossima settimana per il ritiro.

Romagnoli doveva partire il 5 luglio per le visite mediche, ma la sua partenza è stata ritardata: il 12 luglio è morto l'ex emiro del Qatar, sono quindi giorni di lutto. L'Al-Sadd ha iniziato il ritiro precampionato con una prima fase di allenamenti a Doha. Se, come detto da Cardone, Romagnoli partirà la prossima settimana, si unirà alla squadra nel ritiro in Austria al centro sportivo di Lienz, dove i giocatori si stanno preparando per affrontare la prossima stagione.