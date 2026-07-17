Mattei: "Discorso multiproprietà? Eviterà la domanda al momento della presentazione della Reggina..."
"Il problema di fondo è che si nasconde, si rimanda, ma filtrano le notizie: la situazione è questa..."
Mattei
“Si stanno provando a nascondere le difficoltà della Lazio, vedi il mancato annuncio sul dato degli abbonati…” sono queste le parole di Mattei, intervenuto a Radio Sei. Come infatti riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio ha deciso di rinviare la comunicazione, relativa al numero di tessere sottoscritte, al 22 Luglio.
Al momento il numero di abbonamenti si aggira intorno al migliaio. Prosegue quindi la protesta dei tifosi laziali: la scelta del tifo organizzato è infatti quella di non sottoscrivere abbonamenti finché Lotito resterà alla guida della Lazio, ed essere presenti solo alle trasferte e ai derby, sia in casa che in trasferta.
L'intervista a Radio Sei
La cosa che noto è che tutte le trattative che vanno in porto rapidamente sono quelle a parametro zero, nelle altre da 8-10 milioni ci sono sempre delle complicazioni. Si stanno provando a nascondere le difficoltà della Lazio, vedi il mancato annuncio sul dato degli abbonati. Il problema di fondo è che si nasconde, si rimanda, ma filtrano le notizie: la situazione è questa. Io non mi sorprenderei se a gennaio partisse qualche altro pezzo. Se la classifica sarà tranquilla, si potrà pensare al bilancio come è accaduto lo scorso gennaio. Si sta cercando di salvare il salvabile, si sta cercando di nascondere le reali problematiche, ma così non c’è futuro, o meglio, non c’è neanche presente.
Discorso multiproprietà? Eviterà la domanda al momento della presentazione della Reggina. Dirà tante parole ma senza rispondere.