Mattei: "Discorso multiproprietà? Eviterà la domanda al momento della presentazione della Reggina..."

"Il problema di fondo è che si nasconde, si rimanda, ma filtrano le notizie: la situazione è questa..."

Alisia Cerqua /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Mattei

Si stanno provando a nascondere le difficoltà della Lazio, vedi il mancato annuncio sul dato degli abbonati…” sono queste le parole di Mattei, intervenuto a Radio Sei. Come infatti riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio ha deciso di rinviare la comunicazione, relativa al numero di tessere sottoscritte, al 22 Luglio. 

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Al momento il numero di abbonamenti si aggira intorno al migliaio. Prosegue quindi la protesta dei tifosi laziali: la scelta del tifo organizzato è infatti quella di non sottoscrivere abbonamenti finché Lotito resterà alla guida della Lazio, ed essere presenti solo alle trasferte e ai derby, sia in casa che in trasferta.

L'intervista a Radio Sei

La cosa che noto è che tutte le trattative che vanno in porto rapidamente sono quelle a parametro zero, nelle altre da 8-10 milioni ci sono sempre delle complicazioni. Si stanno provando a nascondere le difficoltà della Lazio, vedi il mancato annuncio sul dato degli abbonati. Il problema di fondo è che si nasconde, si rimanda, ma filtrano le notizie: la situazione è questa. Io non mi sorprenderei se a gennaio partisse qualche altro pezzo. Se la classifica sarà tranquilla, si potrà pensare al bilancio come è accaduto lo scorso gennaio. Si sta cercando di salvare il salvabile, si sta cercando di nascondere le reali problematiche, ma così non c’è futuro, o meglio, non c’è neanche presente.

Discorso multiproprietà? Eviterà la domanda al momento della presentazione della Reggina. Dirà tante parole ma senza rispondere.

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