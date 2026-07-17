Mattei: "Discorso multiproprietà? Eviterà la domanda al momento della presentazione della Reggina..."

Mattei

“Si stanno provando a nascondere le difficoltà della Lazio, vedi il mancato annuncio sul dato degli abbonati…” sono queste le parole di Mattei, intervenuto a Radio Sei. Come infatti riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio ha deciso di rinviare la comunicazione, relativa al numero di tessere sottoscritte, al 22 Luglio.

Al momento il numero di abbonamenti si aggira intorno al migliaio. Prosegue quindi la protesta dei tifosi laziali: la scelta del tifo organizzato è infatti quella di non sottoscrivere abbonamenti finché Lotito resterà alla guida della Lazio, ed essere presenti solo alle trasferte e ai derby, sia in casa che in trasferta.

L'intervista a Radio Sei