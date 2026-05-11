Notte di gala per i Premi Maestrelli: due biancocelesti brillano tra i big del calcio

Il calcio italiano si dà appuntamento stasera al Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli. Dalle 18:30, i riflettori si accendono sui Premi “Maurizio Maestrelli”, l'atteso evento condotto dai volti Rai Jacopo Volpi e Simona Rolandi. Sarà una vera parata di stelle, pronta a celebrare i protagonisti che si sono distinti in campo e dietro la scrivania durante l'ultima stagione.

I protagonisti: da Provedel a Ledesma

La lista dei premiati è lunghissima e di altissimo livello. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i calciatori spicca il portiere della Lazio Ivan Provedel, insieme ai giovani talenti Palestra e Ghedjemis. Grande riconoscimento anche per Cristian Ledesma, attuale tecnico dell’Under 17 biancoceleste. Tra i dirigenti e i tecnici, verranno premiati pezzi da novanta come Sensibile (direttore scouting del PSG), Cherubini (Ad del Parma), Marangon (team manager del Milan), Baldini (CT dell'Under 21 e della Nazionale maggiore ad interim), Ludi (Ds del Como) e Bedin (Presidente della Lega Serie B).

Non solo calcio: spazio alla cultura

Il pomeriggio si aprirà già alle 15:30 con un momento di forte impatto emotivo. Verrà infatti presentato il libro "Quello che non ho visto arrivare", scritto dallo storico direttore sportivo Giorgio Perinetti. Un'opera toccante che affronta il tema dell'anoressia attraverso la storia di sua figlia Emanuela. L'incontro, moderato da Fabio Massimo Splendore, offrirà un importante spunto di riflessione umana oltre i confini del rettangolo verde.