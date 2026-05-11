Finale, Sarri carica la squadra: "Mai più quella paura negli occhi, facciamo vedere chi siamo"

Tutto o niente in novanta minuti di fuoco: mercoledì 13 maggio l’Olimpico si trasformerà in una vera bolgia per la finale di Coppa Italia contro l’Inter. La Lazio scende in campo pronta a dare anche l'anima per riportare a casa un trofeo che manca dal 2019. Non è solo una partita, è la resa dei conti: i biancocelesti sono chiamati alla prova di forza definitiva per schiantare i nerazzurri, riscattare la stagione e incidere per sempre questa data nel cuore dei propri tifosi. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, per risollevare il morale della squadra, dopo la recente sconfitta per 0-3 contro il club di Chivu, il Comandante ha lanciato un forte messaggio alla squadra al centro sportivo di Formello.

Il messaggio del Comandante

Ci siamo fatti male da soli con quell'approccio moscio, ma non deve restare nessuna scoria. Sarà un'altra partita. Non voglio mai più vedere quella paura negli occhi, con la testa abbiamo dimostrato di poter fare tutto. Abbiamo lottato una stagione, facciamo vedere davvero chi siamo.

Lazio-Inter: le probabili formazioni della finale

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu.