Milan, accordo con Amorim: atteso a Milano per la firma, cifre e durata del contratto

Milan-Amorim, accordo a un passo: ecco le cifre

In casa Milan le giornate scorrono e le posizioni di direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore restano ancora senza un titolare. Tuttavia, la sensazione è che la situazione possa sbloccarsi a breve, forse già nelle prossime 48 ore. Gerry Cardinale sarebbe infatti pronto a dare il via libera definitivo all'arrivo di Ruben Amorim come erede di Massimiliano Allegri.

L'ex allenatore del Manchester United sarebbe atteso in Italia tra oggi e domani per definire gli ultimi dettagli e mettere la firma sul contratto con il club rossonero. Una volta sistemata la questione legata alla panchina, dovrebbero trovare soluzione anche le altre caselle dell'organigramma societario.

Con il tecnico portoghese, che il Manchester United sarebbe intenzionato a liberare nonostante un altro anno di contratto, l'intesa sarebbe ormai raggiunta. Sul tavolo un accordo biennale con possibilità di estensione per una terza stagione attraverso opzioni legate ai risultati ottenuti. L'ingaggio previsto sarebbe di circa 3,5 milioni di euro netti all'anno, ai quali si aggiungerebbero bonus collegati alla conquista dello Scudetto e alla qualificazione alla prossima Champions League.

Dirigenza Milan: Krosche in pole, Hardung possibile ds

La candidatura di Amorim avrebbe ormai superato quella di Matthias Jaissle, che l'Al Ahli avrebbe lasciato partire soltanto a fronte di un indennizzo compreso tra 5 e 6 milioni di euro. Più staccati anche Oliver Glasner, la cui posizione si sarebbe indebolita dopo il rifiuto di Ralf Rangnick, e Mauricio Pochettino, penalizzato dall'impegno con la nazionale degli Stati Uniti.

La scelta del Milan sarebbe orientata verso un allenatore internazionale, giovane e capace di proporre un calcio moderno e propositivo, in linea con la filosofia indicata recentemente da Cardinale. Un profilo che avrebbe inoltre il pieno gradimento di Zlatan Ibrahimovic, da tempo sostenitore della candidatura del tecnico portoghese.

Con la questione allenatore ormai vicina alla definizione, il club potrebbe concentrare le proprie attenzioni anche sulla struttura dirigenziale. Per il ruolo di direttore tecnico sarebbe ormai in vantaggio Markus Krosche, attuale head of football dell'Eintracht Francoforte, mentre come direttore sportivo potrebbe arrivare dalla Germania anche Timmo Hardung, figura particolarmente apprezzata dallo stesso dirigente.