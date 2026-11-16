Adriano Galliani rinuncia al ricorso contro l’ammissione della sua candidatura e guarda al voto del 14 dicembre. A margine del Premio Galbiati, ai microfoni di Sky Sport, ha risposto a Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC, che aveva definito signorile la sua scelta.

Galliani resta convinto della propria posizione: «Continuo ad essere convinto che non si possa dare un voto due volto. Altrimenti qualunque candidatura può essere tolta all'ultimo minuto. All'improvviso ti viene fatta una revoca e cade la candidatura». Spiega così la decisione di fermarsi: «Detto questo faccio calcio da 50 anni, ho pensato che il nostro mondo ha bisogno di serenità, tranquillità, abbiamo tanti problemi, allora ho pensato di non fare niente e andiamo al 14 dicembre».

Alla domanda se la rinuncia renderà più serena la campagna elettorale, risponde: «Assolutamente sì, si vota fra 4 settimane, ci sono due candidati e vedremo cosa succede».

La candidatura e il programma

Galliani racconta come ha cambiato idea sulla candidatura: «Avevo detto di no in precedenza. Mi hanno convinto le telefonate, oltre che di qualche club, dell'AssoCalciatori e dell'AssoAllenatori». Aggiunge: «Ulivieri mi ha detto che gli anni migliori per i rapporti con la Lega Calcio, di cui sono stato rappresentante, sono stati secondo lui quando c'ero io. Calcagno mi ha detto il suo maestro, l'avvocato Campana, gli aveva detto a sua volta che i rapporti migliori c'erano quando io ero presidente di Lega. Così mi hanno convinto».

Sul programma dichiara: «È molto lungo, l'ho presentato e depositato. Ora sono qui per premiare la memoria del grande Baresi e vi rimando al programma, non vorrei parlare troppo tempo».

Il ricordo di Galbiati

Interpellato sulla Nazionale, Galliani risponde: «Non voglio parlare di Nazionale per evidenti motivi, quindi parliamo di Galbiati». Ricorda di averlo trovato al Milan al suo arrivo nel 1986 e di averlo poi voluto a Monza: «Ha insegnato a calciare a Ibrahimovic. Ibra era fortissimo, ma non sapeva calciare in porta, Italo glielo ha insegnato. Poi da talent scout scovava giocatori, ce ne sono pochi bravi come lui».