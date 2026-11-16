Mandas ritrova una maglia da titolare con la Grecia: Jovanovic lo lancia dal 1'
Mandas - Fraioli
Serata speciale per Christos Mandas, che dopo diverse panchine trova finalmente una maglia da titolare con la sua Grecia per la prima volta da inizio competizione. Il CT Jovanovic ha scelto di schierare nell'undici titolare il portiere laziale per difendere i pali nella sfida di Nations League contro la Serbia.
Occasione per l'estremo difensore biancoceleste
Una gara particolarmente importante per Mandas, chiamato a fornire una prestazione attenta. Una vittoria potrebbe infatti consentire alla Grecia di accedere ai quarti di finale se la Germania dovesse perdere o pareggiare contro l'Olanda.