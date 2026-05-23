Furlanetto in conferenza: "È stata un'altalena di emozioni. Sarri…"

Dalla pancia dello Stadio Olimpico è intervenuto il giocatore biancoceleste, Alessio Furlanetto, al termine dell'ultima sfida di Serie A contro il Pisa.

Alessio Furlanetto in conferenza stampa

Emozioni? È stata un'altalena di emozioni, riconfermarsi oggi non era facile. È stata una settimana incredibile.

Infortunio?

Potete star tranquillo era solo paura su un ginocchio su cui avevo avuto un piccolo trauma.

Stadio vuoto

Essere in uno stadio pieno di tifosi che ti supportano sarebbe stata un'altra grande emozione. Ero talmente concentrato che anche l'ambiente circostante ho fatto fatica a guardarlo.

Sarri

È una persona che ti lascia dentro qualcosa, è un allenatore che mi ricorderò per tutta la vita mi ha dato anche due grandi opportunità, è un allenatore che ha un carisma grandissimo e una persona veramente importante.

Pedro