De Siervo: "Supercoppa italiana? Non si giocherà in Arabia Saudita. C'è un'ipotesi..."
L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, intervenuto sempre ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento-Radio Rai, si è soffermato anche sul futuro della Supercoppa italiana, in particolare sulla sede che ospiterà la competizione, a cui la prossima stagione parteciperà anche la Lazio, essendo arrivata in finale di Coppa Italia.
De Siervo ha infatti rivelato che, dopo diversi anni, l'Arabia Saudita potrebbe non ospitare più la competizioni italiana, spiegando come si stiano vagliando nuove soluzioni per la prossima sede del torneo, dagli Stati Uniti all'Italia.
De Siervo sulla Supercoppa Italiana
Dove si giocherà la prossima Supercoppa italiana? Tema complicato, abbiamo dei contratti e possiamo dire che non si giocherà in Arabia Saudita. C’è un’ipotesi Stati Uniti, un’altra ipotesi internazionale, ma anche quella di giocare per un anno in Italia