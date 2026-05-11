Il Bologna espugna il Maradona all'ultimo minuto grazie alla magia di Rowe

Si chiude allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli la 36° giornata di Serie A Enilive 2025/26.

Napoli-Bologna: 2-3

Bologna, Freuler, Rowe, Castro - Via onefootball (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Bologna parte fortissimo e trova il gol dopo appena nove minuti grazie ad un bel tiro di Bernardeschi, complice però anche la difesa troppo passiva della squadra di Conte. Al 34' arriva il raddoppio rossoblù con Orsolini che trasforma dal dischetto, ad accorciare le distanze prima del break ci pensa Di Lorenzo che porta tutti negli spogliatoi sull'1-2. Iniziato il secondo tempo arriva il momentaneo pareggio dei padroni di casa con Alisson Santos, prima che sia Rowe al 91' con una mezza rovesciata spettacolare a regalare i tre punti a Vincenzo Italiano.

La classifica

Il Napoli non blinda la Champions League e rimane a 70 punti a +2 sulla Juventus e a +3 su Milan e Roma. Il Bologna con questa prestigiosa vittoria sale, invece, a 58 punti conquistando l'ottavo posto e scavalcando la Lazio.