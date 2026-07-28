Di Marzio: "Markmann ha rifiutato la proposta della Lazio…"
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra la Lazio ed il Nordsjælland per il classe 2007 Noah Markmaan è saltata
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Continuano le problematiche del calciomercato della Lazio. Lotito e Fabiani incassano un pesante “no” da Noah Markann.
Markmann rifiuta la Lazio
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra la Lazio ed il Nordsjælland per il classe 2007 Noah Markmann è saltata. Il giovane difensore centrale ha infatti rifiutato di trasferirsi in biancoceleste.