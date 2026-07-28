Di Marzio: "Markmann ha rifiutato la proposta della Lazio…"

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra la Lazio ed il Nordsjælland per il classe 2007 Noah Markmaan è saltata

Beniamino Civitelli /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Continuano le problematiche del calciomercato della Lazio. Lotito e Fabiani incassano un pesante “no” da Noah Markann. 

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Markmann rifiuta la Lazio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra la Lazio ed il Nordsjælland per il classe 2007 Noah Markmann è saltata. Il giovane difensore centrale ha infatti rifiutato di trasferirsi in biancoceleste.

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