Mecozzi: "Penso sempre a quanto sarebbe bello poter esultare sotto la Nord..."

Come raccolto da TMW, Manuel Mecozzi, classe 2008, ha firmato con le giovanili della Lazio il suo primo contratto pro fino al 30 giugno 2028, con opzione per una ulteriore stagione.

Chi è Mecozzi

Ha iniziato la sua avventura con il calcio all'età di cinque anni nella J Academy Roma, società dilettantistica della capitale affiliata alla Juventus. Rimane qui fino a febbraio 2016, quando passa poi alla Talent Academy per tre stagioni. Il suo ultimo trasferimento prima della Lazio, fu il Savio. Venne chiamato a Roma la scorsa estate.

Ha collezionato 33 presenze nel campionato con la Lazio J18, per un totale di 11 reti e un assist. Ha militato anche in Nazionale Under 17.

È stato il miglior realizzatore dell’Under 18 biancoceleste di Fabrizio Perrotti con 10 reti in 23 partite.

Manuel ha raccontato il momento in cui è nato l'amore per il pallone. Durante un open day, all'età di cinque anni ha rivolto una frase a sua madre:

Io giocherò a calcio.

Poi le sue parole:

Ho sempre creduto in me, anche se all’inizio non è stato facile, perché mi sono dovuto guadagnare spazio, partita dopo partita.

Manuel racconta che i suoi riferimenti sono Haaland “a cui mi ispiro per forza fisica e fame di gol” e il bomber, ex Lazio, Ciro Immobile: quello che lo faceva alzare in piedi allo stadio e gli faceva sentire il boato dei tifosi laziali dopo un gol.

In un post sui social, scrive

Ci sono emozioni che è difficile

spiegare a parole. Da bambino guardavo questi colori con gli occhi pieni di sogni. Oggi ho l'onore di firmare il mio primo contratto da professionista con la squadra che porto nel cuore da sempre.

Dietro questo momento ci sono anni di sacrifici, rinunce, allenamenti, delusioni e tanta voglia di non mollare mai. Ogni passo, ogni difficoltà e ogni caduta mi hanno portato fino a qui. Grazie alla mia famiglia,e a tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno aiutato a crescere, ma soprattutto grazie a chi non ha mai creduto in me che mi ha dato sempre la forza per andare avanti. Indossare questa maglia è un privilegio, ma anche una grande responsabilità. Questo traguardo non è un punto d'arrivo: è solo l'inizio. Forza Lazio Sempre.

Il classe 2008 ha una forte determinazione e speranza: poter esultare sotto la Nord un giorno.