Davide Frattesi è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo della Lazio dopo il problema ai flessori che lo aveva costretto a lasciare in anticipo il ritiro della Nazionale. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari e, salvo imprevisti nelle prossime sedute, il centrocampista sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per la gara contro il Lecce.

Frattesi, gli esami escludono lesioni muscolari

Il classe ’99, ex Inter, aveva lasciato Coverciano nei giorni scorsi per un fastidio accusato durante gli impegni con l’Italia. Aveva così saltato la sfida di Bruxelles contro il Belgio, mentre alla Lazio cresceva la preoccupazione per le sue condizioni.

Gli accertamenti strumentali e la risonanza magnetica effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato un affaticamento, senza lesioni muscolari. Nella seduta odierna Frattesi ha lavorato con i compagni, mettendosi a disposizione dello staff tecnico dopo il rientro anticipato dal ritiro azzurro.

Se non arriveranno ricadute o altri imprevisti durante la preparazione, il centrocampista sarà convocabile per l’anticipo della 12ª giornata di Serie A contro il Lecce. La partita è in programma sabato 21 novembre alle 15:00 allo Stadio Olimpico.

Le opzioni di Gattuso tra centrocampo e attacco

Il recupero di Frattesi conta per la Lazio anche alla luce del suo rendimento recente. La mezzala è andata a segno nell’ultimo turno di campionato sul campo del Napoli. I suoi inserimenti e la sua freschezza atletica sono risorse per affrontare la difesa del Lecce alla ripresa del torneo.

La seduta ha dato a Gattuso altre indicazioni in vista della sfida con i salentini. Nicolò Rovella, Danilo Cataldi, Albert Gudmundsson, Tijjani Noslin e Kenneth Taylor hanno lavorato regolarmente in gruppo. Il loro coinvolgimento offre al tecnico più soluzioni a centrocampo e nel reparto offensivo.

In particolare, la presenza di Rovella e Gudmundsson amplia le possibilità di rotazione dell’allenatore in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Anche per loro, dunque, l’allenamento con i compagni è un passaggio nella preparazione della gara contro il Lecce.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Quattro assenti contro il Lecce e il programma della Lazio