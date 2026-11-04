Lotito e il Consiglio Figc: candidatura depositata di persona

Il presidente della Lazio vuole tornare in Federazione dopo non aver più ricoperto ruoli nella Figc dal 3 febbraio 2025.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Secondo quanto riportato da Adnkronos, Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha presentato oggi la candidatura al Consiglio Federale della Figc, secondo quanto appreso dall’Adnkronos.

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Il deposito in Federcalcio

Questa mattina il numero uno biancoceleste si è recato personalmente in Federazione per depositare la propria candidatura.

Fuori dalla Figc dal 3 febbraio 2025

Da quella data Lotito non ricopriva più alcun ruolo nella Figc. Ora ha cambiato idea e intende rientrare nel Consiglio Federale.

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