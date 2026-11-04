Lotito e il Consiglio Figc: candidatura depositata di persona
Il presidente della Lazio vuole tornare in Federazione dopo non aver più ricoperto ruoli nella Figc dal 3 febbraio 2025.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Secondo quanto riportato da Adnkronos, Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha presentato oggi la candidatura al Consiglio Federale della Figc, secondo quanto appreso dall’Adnkronos.
Il deposito in Federcalcio
Questa mattina il numero uno biancoceleste si è recato personalmente in Federazione per depositare la propria candidatura.
Fuori dalla Figc dal 3 febbraio 2025
Da quella data Lotito non ricopriva più alcun ruolo nella Figc. Ora ha cambiato idea e intende rientrare nel Consiglio Federale.