Napoli-Lazio, svelata la squadra arbitrale

Ufficializzate le designazioni per il lunch match delle 12:30: ecco tutti i direttori di gara scelti per la sfida.

Alessandro Calvani /
Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images
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In vista dell'imminente incontro di campionato tra Napoli e Lazio, fissato per le ore 12:30 di questa domenica, sono state ufficializzate le scelte della squadra arbitrale che guiderà la sfida. Il match sarà diretto dal fischietto torinese Luca Pairetto, un nome che evoca statisticamente un buon feeling per i tifosi laziali: nei 20 precedenti complessivi arbitrati dal fischietto piemontese, infatti, il bilancio sorride nettamente ai biancocelesti, con ben 13 vittorie, 3 pareggi e 4 sole sconfitte. 

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La Direzione di Campo

Il compito di arbitrare la partita è stato affidato a Luca Pairetto   Il direttore di gara sarà supportato lungo le fasce dai due assistenti Tegoni e Perrotti, mentre le funzioni di quarto ufficiale saranno svolte da Marinelli

La Squadra VAR

Per quanto riguarda la gestione della tecnologia a supporto del match, la sala VAR vedrà impegnato Aureliano come arbitro VAR principale, affiancato da Mazzoleni che ricoprirà il ruolo di AVAR.

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