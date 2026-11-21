Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard stanno vivendo un momento di forma che, secondo il giornalista danese Malthe Bech di Bold, ha dato a entrambi un ruolo importante nella nazionale. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, I due giocatori della Lazio sono anche al centro dell’attenzione sul mercato italiano e internazionale. Bech ha parlato del loro rendimento, della squadra di Gennaro Gattuso e del percorso che li ha portati fin qui.

La Lazio in testa sorprende Bech

Bech non si aspettava di trovare la Lazio al primo posto in Serie A a questo punto del campionato. Immaginava che i biancocelesti potessero competere per un piazzamento tra le prime cinque, ma non un avvio così positivo: «Sono molto sorpreso da quanto bene abbia iniziato la stagione la Lazio. Mi aspettavo che lottasse per un posto tra le prime cinque, ma certamente non avrei immaginato di vederla in testa alla classifica della Serie A a questo punto del campionato».

Il giornalista considera Isaksen e Provstgaard tra i danesi più in forma della stagione. Entrambi, racconta, hanno ricevuto apprezzamenti dal commissario tecnico Brian Riemer e occupano posizioni di rilievo nella nazionale: «Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard sono due dei calciatori danesi che stanno attraversando il miglior momento di forma in questa stagione. Entrambi hanno ricevuto numerosi apprezzamenti dal commissario tecnico della Danimarca, Brian Riemer, e ricoprono anche ruoli molto importanti nella nazionale.»

Isaksen, dalla fascia destra al tema del contratto

In nazionale Isaksen è un riferimento per l’attacco, soprattutto sulla destra. Bech descrive così il suo coinvolgimento nel gioco danese: «Isaksen è uno dei principali riferimenti offensivi della Danimarca: gran parte della manovra d'attacco della squadra passa dai suoi piedi, soprattutto sulla fascia destra.»

L’esterno ha iniziato la stagione in modo convincente. Per Bech, se manterrà questo rendimento, potrà disputare la migliore annata della sua carriera. Il giornalista indica finora come suo riferimento la stagione 2022/23, chiusa da capocannoniere della Superliga danese. In quell’annata Isaksen segnò anche due gol contro la Lazio: Bech ritiene probabile che il club biancoceleste abbia cominciato allora a interessarsi a lui.

Sul contratto, Bech ritiene che il giocatore sarebbe disponibile a prolungare l’accordo con la Lazio, ma lascia aperte le possibilità: alla scadenza mancano meno di due anni. A suo giudizio Isaksen sembra felice a Roma e a proprio agio in Italia, come il calciatore stesso ha dichiarato in più occasioni.

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