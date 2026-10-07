Stipendi Lazio 2026/27, Zaccagni davanti a tutti: chi lo segue

Mattia Zaccagni è il calciatore più pagato della Lazio, seguito da Frattesi e Nuno Tavares. È quanto riporta SNAI Sportnews nel suo approfondimento sugli stipendi biancocelesti per il 2026/27.

Chi guida la classifica degli stipendi

La fonte colloca Zaccagni al primo posto, davanti a Frattesi e Nuno Tavares. Non indica, nel testo disponibile, le cifre percepite dai singoli giocatori.

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Il monte ingaggi della Lazio in Serie A

La squadra di Lotito è settima per monte ingaggi nel campionato di Serie A, alle spalle di Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e Atalanta.

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