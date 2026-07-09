Stadio Flaminio, la Lazio risponde ai rilievi e punta al 10 agosto: le prossime fasi
Ecco gli ultimi sviluppi inerenti al progetto del club biancoceleste per lo stadio Flaminio
La Lazio ha rispettato la tabella di marcia: ad oggi sono state consegnate tutte le integrazioni richieste dagli enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi Preliminare (CSP). Se con Regione e Dipartimento Tutela Ambientale il dialogo prosegue con ottimismo, il nodo principale resta il confronto con la Soprintendenza Speciale Capitolina riguardo al progetto dello studio Archea.
Il braccio di ferro sulla pensilina
Come riportato da LazioFamily, il cuore della contesa riguarda il rispetto dell'opera di Pier Luigi Nervi e le necessità tecniche del nuovo impianto. La Soprintendenza chiede di mantenere la storica pensilina del 1969, ma questo crea un conflitto con la realizzazione del secondo anello necessario per raggiungere i 40.000-50.000 posti. Secondo la prospettiva del club, mantenere la vecchia copertura comporta diversi ostacoli: la perdita di 5.000-7.000 posti a sedere, una gestione peggiore dell'inquinamento acustico verso via Flaminia e una dispersione luminosa che disturberebbe gli abitanti del quartiere Parioli, problemi che una copertura moderna potrebbe risolvere.
I prossimi passi verso il "Pubblico Interesse"
Archiviata la fase di consegna, il cronoprogramma si sposta sul tavolo tecnico composto da 39 enti. Dopo l'interruzione del conteggio nei giorni scorsi, da oggi ripartono i tempi tecnici: il tavolo ha 30 giorni per esprimere il proprio parere. L'obiettivo è arrivare entro il 10 agosto a capire se il progetto della Lazio otterrà il riconoscimento di pubblico interesse.