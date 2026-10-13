Mandas sul podio dei portieri di Serie A: la classifica dopo sei giornate
Il portiere della Lazio è terzo con una media voto di 6,50. Le prime cinque posizioni restano invariate, con Palmisani ancora al comando.
Christos Mandas occupa il terzo posto nella classifica dei migliori portieri di Serie A dopo sei giornate. Il portiere della Lazio ha una media voto di 6,50 in sei partite valutate. Le prime cinque posizioni della graduatoria sono rimaste invariate.
Mandas terzo: tre portieri con la stessa media
Davanti a Mandas c’è Elia Caprile, secondo con una media di 6,50 in sei partite a voto. Anche Mile Svilar, quarto, ha una media di 6,50, ottenuta però in cinque gare valutate.
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In testa resta Lorenzo Palmisani con 6,58. Il portiere del Frosinone mantiene il primo posto nonostante i tre gol incassati a Napoli e continua a suscitare l’interesse dei grandi club.
La classifica dei primi cinque portieri
- Lorenzo Palmisani (Frosinone): 6,58, sei partite a voto
- Elia Caprile (Cagliari): 6,50, sei partite a voto
- Christos Mandas (Lazio): 6,50, sei partite a voto
- Mile Svilar (Roma): 6,50, cinque partite a voto
- Marco Carnesecchi (Atalanta): 6,33, sei partite a voto
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