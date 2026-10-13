Mandas sul podio dei portieri di Serie A: la classifica dopo sei giornate

Christos Mandas occupa il terzo posto nella classifica dei migliori portieri di Serie A dopo sei giornate. Il portiere della Lazio ha una media voto di 6,50 in sei partite valutate. Le prime cinque posizioni della graduatoria sono rimaste invariate.

Mandas terzo: tre portieri con la stessa media

Davanti a Mandas c’è Elia Caprile, secondo con una media di 6,50 in sei partite a voto. Anche Mile Svilar, quarto, ha una media di 6,50, ottenuta però in cinque gare valutate.

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In testa resta Lorenzo Palmisani con 6,58. Il portiere del Frosinone mantiene il primo posto nonostante i tre gol incassati a Napoli e continua a suscitare l’interesse dei grandi club.

La classifica dei primi cinque portieri

Lorenzo Palmisani (Frosinone): 6,58, sei partite a voto Elia Caprile (Cagliari): 6,50, sei partite a voto Christos Mandas (Lazio): 6,50, sei partite a voto Mile Svilar (Roma): 6,50, cinque partite a voto Marco Carnesecchi (Atalanta): 6,33, sei partite a voto

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