Giudice Sportivo, raffica di ammende in Serie A: il Lecce paga più di tutti

La 6ª giornata di Serie A porta con sé una lunga serie di provvedimenti disciplinari. Il Giudice Sportivo ha inflitto ammende a dieci società, per un totale complessivo di 46.000 euro, tra comportamenti delle tifoserie, striscioni offensivi e ritardi nell'inizio delle partite.

Tra le sanzioni spicca quella nei confronti del Monza, multato di 5.000 euro per i cori offensivi rivolti dai propri sostenitori al presidente della squadra avversaria. Una decisione che rientra nel quadro dei provvedimenti adottati dopo l'ultimo turno di campionato.

Il club maggiormente sanzionato è invece il Lecce, che dovrà versare complessivamente 12.000 euro. Per la società salentina sono arrivate due distinte ammende, una legata al comportamento dei tifosi e l'altra al ritardo nell'inizio del primo tempo.

Giudice Sportivo Serie A: tutte le multe della 6ª giornata

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, le sanzioni più elevate riguardano il Lecce, l'Atalanta e il Monza.

Nel dettaglio, il Lecce ha ricevuto una multa di 8.000 euro per il lancio sul terreno di gioco di tre petardi, due fumogeni e due bottigliette da parte dei propri sostenitori. La sanzione è stata attenuata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

L'Atalanta dovrà pagare 5.000 euro per uno striscione offensivo nei confronti dei vertici federali, esposto dai propri tifosi al 27° minuto del primo tempo.

Stesso importo per il Monza, sanzionato con 5.000 euro per i cori offensivi rivolti al presidente della formazione avversaria durante la partita.

Anche il Cagliari è stato multato di 4.000 euro per il lancio di tre fumogeni nel recinto di gioco. Anche in questo caso è stata applicata l'attenuante prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Nella gina successiva Serie A, multe anche per i ritardi: l'elenco completo delle società sanzionate