Aia, ricorso contro le elezioni di Massini: rischio commissariamento

La nomina del presidente è contestata per una presunta irregolarità nella procedura di voto del 10 ottobre.

Depositphotos
Depositphotos

La nomina di Francesco Massini alla presidenza dell’Associazione italiana arbitri è stata impugnata con un ricorso al Tribunale federale nazionale della Figc. Secondo quanto riportato da Tuttosport, La contestazione riguarda una presunta irregolarità nella procedura elettorale.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il voto del 10 ottobre

Massini era stato eletto il 10 ottobre 2026 al ballottaggio contro Carlo Pacifici. Aveva ottenuto 461 voti, contro i 441 del suo avversario. Il ricorso mette ora in discussione la nomina del nuovo presidente dell’Aia.

Chi ha firmato il ricorso

Secondo quanto si apprende, a firmare l’impugnazione è stata Sue Ellen Salvatore, associata da oltre 23 anni alla sezione Aia di Gallarate e candidata al Comitato Nazionale. La notizia è stata anticipata da La Repubblica e confermata a LaPresse da fonti dell’Aia, come riportato da Tuttosport.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Il rischio commissariamento per l’Aia

Rossi e la Lazio di Gattuso: «Lo scudetto forse è troppo»