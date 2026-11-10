Aia, ricorso contro le elezioni di Massini: rischio commissariamento

La nomina di Francesco Massini alla presidenza dell’Associazione italiana arbitri è stata impugnata con un ricorso al Tribunale federale nazionale della Figc. Secondo quanto riportato da Tuttosport, La contestazione riguarda una presunta irregolarità nella procedura elettorale.

Il voto del 10 ottobre

Massini era stato eletto il 10 ottobre 2026 al ballottaggio contro Carlo Pacifici. Aveva ottenuto 461 voti, contro i 441 del suo avversario. Il ricorso mette ora in discussione la nomina del nuovo presidente dell’Aia.

Chi ha firmato il ricorso

Secondo quanto si apprende, a firmare l’impugnazione è stata Sue Ellen Salvatore, associata da oltre 23 anni alla sezione Aia di Gallarate e candidata al Comitato Nazionale. La notizia è stata anticipata da La Repubblica e confermata a LaPresse da fonti dell’Aia, come riportato da Tuttosport.

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