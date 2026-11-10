Rossi e la Lazio di Gattuso: «Lo scudetto forse è troppo»

Delio Rossi elogia il lavoro di Gattuso alla Lazio e considera possibile un piazzamento europeo, pur ritenendo lo scudetto un obiettivo forse troppo ambizioso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dice: «Gattuso sta facendo qualcosa di unico, ma non sono sorpreso.»

Rossi e il rapporto con Gattuso

Rossi conosce bene Rino: fu il suo primo allenatore dopo il ritorno dalla Scozia. Ricorda anche di aver indicato, la scorsa estate, Gattuso come l’unico in grado di fare bene nella difficile situazione che c’era a Formello.

La prospettiva europea della Lazio

Secondo Rossi, la Lazio di Gattuso è destinata a durare. Sulle ambizioni della squadra distingue tra i due traguardi: «Lo scudetto forse è troppo, ma un piazzamento in Europa è possibile.»

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