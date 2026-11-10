Rossi e la Lazio di Gattuso: «Lo scudetto forse è troppo»

L’ex allenatore ritiene possibile un posto in Europa e si aspetta altri progressi da Pinamonti e qualità dal rientro di Gudmundsson.

Delio Rossi getty images via onefootball by New Press
Delio Rossi getty images via onefootball by New Press

Delio Rossi elogia il lavoro di Gattuso alla Lazio e considera possibile un piazzamento europeo, pur ritenendo lo scudetto un obiettivo forse troppo ambizioso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dice: «Gattuso sta facendo qualcosa di unico, ma non sono sorpreso.»

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Rossi e il rapporto con Gattuso

Rossi conosce bene Rino: fu il suo primo allenatore dopo il ritorno dalla Scozia. Ricorda anche di aver indicato, la scorsa estate, Gattuso come l’unico in grado di fare bene nella difficile situazione che c’era a Formello.

La prospettiva europea della Lazio

Secondo Rossi, la Lazio di Gattuso è destinata a durare. Sulle ambizioni della squadra distingue tra i due traguardi: «Lo scudetto forse è troppo, ma un piazzamento in Europa è possibile.»

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