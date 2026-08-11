Lazio-Polymarket, rescissione consensuale: ecco quanto incasserà il club
(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
La Lazio ha comunicato ufficialmente la rescissione consensuale del contratto con Polymarket. Ma quanto guadagnerà il club biancoceleste? La risposta è arrivata dalla stessa società nella nota pubblicata nella giornata odierna.
Nonostante l'interruzione anticipata del rapporto con il sito, arrivata dopo l'oscuramento imposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia, la Lazio riceverà “l'intero importo previsto dal contratto per la stagione sportiva 2026/2027”. Una cifra che si aggira attorno ai 9,5 milioni di euro, considerando che l'accordo prevedeva un incasso complessivo di 19,1 milioni per due stagioni.