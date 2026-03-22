Le probabili formazioni di Bologna-Lazio: emergenza per Sarri

Dopo la bella vittoria contro il Milan, la Lazio fa visita al Bologna reduce dal passaggio del turno in Europa League nel derby italiano contro la Roma. Sarri continua ad essere in emergenza soprattutto a centrocampo e rispetto alla sfida contro il Milan dovrà fare a meno anche di Zaccagni, che ha riportato una lesione muscolare alla coscia e sarà ai box per almeno un mese. Vincenzo Italiano invece potrà contare sull’entusiasmo dopo la coppa, ma ci si aspetta qualche rotazione per far rifiatare i suoi dopo i 120’ dell’Olimpico appena tre giorni fa.

Di seguito le probabili formazioni.

La probabile formazione del Bologna

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Nikola Moro; Orsolini, Santiago Castro, Rowe. All. Italiano.

La probabile formazione della Lazio

Daniel Maldini - Depositphotos

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.