Calciomercato Lazio, Gattuso chiede un difensore e un bomber d'esperienza. Il punto

La Lazio si prepara ad affrontare la nuova stagione con una rosa ancora incompleta. Nonostante i complimenti di mister Gattuso alla squadra, il tecnico è stato chiaro: mancano ancora i rinforzi promessi, in particolare un difensore centrale e un centravanti. Limitata da un budget ridotto e dai paletti del saldo zero, la società biancoceleste deve muoversi con attenzione.

Emergenza in difesa: tra infortuni e cessioni

Il reparto arretrato è quello che suscita maggiore preoccupazione a causa dei numeri ridotti. Al momento, i centrali a disposizione sono pochissimi, ma non solo, la nuova coppia formata da Provstgaard e Doekhi deve ancora trovare la giusta intesa. A complicare i piani ci sono i problemi fisici di Gigot (fermato di nuovo dopo una settimana) e Patric, oltre alla situazione di Romagnoli, in bilico tra la cessione all'Al-Sadd e l'interesse dell'Atalanta.

Obiettivi in attacco: Gattuso cerca gol e qualità

Dal punto di vista offensivo, Gattuso ha bisogno di pedine importanti per completare il reparto. Ratkov mostra segnali incoraggianti ma da solo non basta, mentre Dia viene impiegato soprattutto come trequartista. Per l'attacco si valutano nomi come Gimenez del Milan e Ivanovic del Benfica, anche se le richieste economiche e la formula del trasferimento rendono le trattative complesse.

