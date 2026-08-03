Lazio, continua il programma delle amichevoli: ecco quando si giocherà contro l'Ostiamare

Archiviata l'amichevole contro l'Ascoli, terminata 1-2 grazie alle reti di Zaccagni e Ratkov, e dopo aver goduto di un giorno di riposo, domani la rosa biancoceleste tornerà a sudare al centro sportivo di Formello per preparare i prossimi impegni estivi.

Infermeria affollata e corsie scoperte

Il mister Gattuso cerca di recuperare i giocatori infortunati dopo una lista di assenti pesante per la sfida di Ascoli, che ha visto ben sette forfait (Cataldi, Isaksen, Furlanetto, Patric e Gigot) ai quali si aggiungono gli stop di Tavares e Pellegrini, costringendo il tecnico ad adattare Marusic sulla fascia sinistra.

Le prossime amichevoli

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, superata la fase più dura della preparazione, la squadra punta ora a raggiungere i picchi di velocità tramite le ultime amichevoli, precisamente quelle contro l'Ostiamare (mercoledì alle ore 18:00) e il Frosinone (domenica alle 20.45), prima del debutto ufficiale in Coppa Italia fissato per il 16 agosto allo stadio Olimpico contro il Mantova.