Lazio, rebus Romagnoli: il difensore resta o se ne va? La situazione
Ecco la situazione riguardante la presenza di Alessio Romagnoli nella rosa biancoceleste e il futuro del difensore
Dopo i problemi per la partenza verso l'Al-Sadd, Alessio Romagnoli si è rimesso a disposizione del mister Gennaro Gattuso, pronto a lavorare con il resto della rosa biancoceleste almeno in questo pre-stagione. Tuttavia, il numero 13 sembra essere fermo sulla sua decisione di dire addio alla Lazio.
Il futuro di Romagnoli
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'ex Milan attenderà una risposta del Qatar fino a domenica e, successivamente, potrebbe decidere di restare in biancoceleste fino a scadenza. Tuttavia, sul futuro del difensore peseranno anche le scelte del mister Maurizio Sarri e dell'Atalanta, che potrebbero convincere il calciatore a partire ma restando sempre in Serie A.
Le parole di Gattuso a LSC
È stato un mio giocatore già al Milan, sono stato quello che gli ha rinnovato il contratto, è venuto e si sta comportando da persona per bene e questo è già un qualcosa di importante. Dopo vedremo cosa succederà.