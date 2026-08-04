Lazio, rebus Romagnoli: il difensore resta o se ne va? La situazione

Dopo i problemi per la partenza verso l'Al-Sadd, Alessio Romagnoli si è rimesso a disposizione del mister Gennaro Gattuso, pronto a lavorare con il resto della rosa biancoceleste almeno in questo pre-stagione. Tuttavia, il numero 13 sembra essere fermo sulla sua decisione di dire addio alla Lazio.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'ex Milan attenderà una risposta del Qatar fino a domenica e, successivamente, potrebbe decidere di restare in biancoceleste fino a scadenza. Tuttavia, sul futuro del difensore peseranno anche le scelte del mister Maurizio Sarri e dell'Atalanta, che potrebbero convincere il calciatore a partire ma restando sempre in Serie A.

È stato un mio giocatore già al Milan, sono stato quello che gli ha rinnovato il contratto, è venuto e si sta comportando da persona per bene e questo è già un qualcosa di importante. Dopo vedremo cosa succederà.