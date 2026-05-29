Valutazioni sulla fascia destra: Lazzari può salutare, chance Floriani Mussolini

Con il mercato alle porte, iniziano le valutazioni in casa Lazio. In particolare, uno dei nodi che dovrà essere al più presto sciolto è quello relativo ai terzini biancoceleste. Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, l'unico sicuro del proprio posto è Adam Marusic, fresco di rinnovo.

Tuttavia, resta in bilico il futuro di Manuel Lazzari: l'ex SPAL potrebbe essere costretto a fare i conti con il rientro di Floriani Mussolini, non riscattato dalla Cremonese a seguito della retrocessione in Serie B.

Stando a quanto raccolto dal quotidiano, nel caso in cui dovessero arrivare offerte per Lazzari, il cui contratto è in scadenza nel 2027, il club potrebbe pensare di trattenere il giovane classe 2003 e farlo crescere al fianco di Marusic.