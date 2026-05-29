Maiorca, Muriqi verso la cessione: quanto può incassare la Lazio

Il futuro di Vedat Muriqi potrebbe essere lontano dal Maiorca: il centravanti potrebbe salutare definitivamente il club spagnolo e partire per una nuova avventura dopo la retrocessione in Segunda Division. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il calciatore e il club per definire il futuro del vicecapocannoniere della Liga con 23 gol.

Quanto può incassare la Lazio dalla cessione di Muriqi

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, la Lazio osserva con attenzione il vertice previsto, dato che il club capitolino riceverà il 45% della rivendita del calciatore. Un incasso proficuo, soprattutto considerando la situazione economica del club, reduce dalla mancata qualificazione alle competizioni europee per il secondo anno consecutivo.

Sirene turche per Muriqi

Occhi puntati del Fenerbahce sul “Pirata” ex Lazio: secondo il quotidiano, le richieste del Maiorca si aggirano intorno ai 20 milioni, ma il giocatore potrebbe partire anche a cifre più basse. Recentemente il centravanti, visto il rendimento nell'ultima stagione in Liga, è stato anche accostato al Barcellona.