Mondiale 2026, ecco tutti gli arbitri della competizione

Si avvicina il Mondiale di calcio, oramai mancano pochi mesi e l'Italia anche per l'edizione 2026 sarà fuori dopo aver perso la finale contro la Bosnia ai calci di rigore. Gli azzurri mancano da ben 12 anni e dovranno aspettarne altri quattro. Nel frattempo sono stati comunicati dalla FIFA gli arbitri che parteciperanno alla prossima coppa del Mondo. Tra questi un nome a sorpresa per il nostro paese.

Tutti gli arbitri del Mondiale

Michael Oliver

Anthony Taylor

Francois Letexier

Clement Turpin

Felix Zwayer

Maurizio Mariani

Danny Makkelie

Espen Eskas

Szymon Marciniak

Joao Pinheiro

Istvan Kovacs

Slavko Vincic

Alejandro Hernandez

Glenn Nyberg

Sandro Schaerer

Il profilo di Maurizio Mariani

Direttore di gara classe 1982, della sezione di Aprilia (RM). Nel corso della stagione 2025-2026 ha arbitrato in serie A, 13 partite. Noto per uno stile fermo, ha diretto match di cartello, finendo talvolta al centro di polemiche per episodi controversi.