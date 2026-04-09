Mondiale 2026, ecco tutti gli arbitri della competizione

La coppa del Mondo si avvicina e un direttore di gara italiano rappresenterà il nostro paese

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Si avvicina il Mondiale di calcio, oramai mancano pochi mesi e l'Italia anche per l'edizione 2026 sarà fuori dopo aver perso la finale contro la Bosnia ai calci di rigore. Gli azzurri mancano da ben 12 anni e dovranno aspettarne altri quattro. Nel frattempo sono stati comunicati dalla FIFA gli arbitri che parteciperanno alla prossima coppa del Mondo. Tra questi un nome a sorpresa per il nostro paese.

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Tutti gli arbitri del Mondiale

Michael Oliver 
Anthony Taylor 
Francois Letexier 
Clement Turpin 
Felix Zwayer 
Maurizio Mariani 
Danny Makkelie 
Espen Eskas 
Szymon Marciniak 
Joao Pinheiro 
Istvan Kovacs 
Slavko Vincic 
Alejandro Hernandez 
Glenn Nyberg 
Sandro Schaerer

Il profilo di Maurizio Mariani

Direttore di gara classe 1982, della sezione di Aprilia (RM). Nel corso della stagione 2025-2026 ha arbitrato in serie A, 13 partite. Noto per uno stile fermo, ha diretto match di cartello, finendo talvolta al centro di polemiche per episodi controversi. 

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