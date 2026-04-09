Mondiale 2026, ecco tutti gli arbitri della competizione
La coppa del Mondo si avvicina e un direttore di gara italiano rappresenterà il nostro paese
Si avvicina il Mondiale di calcio, oramai mancano pochi mesi e l'Italia anche per l'edizione 2026 sarà fuori dopo aver perso la finale contro la Bosnia ai calci di rigore. Gli azzurri mancano da ben 12 anni e dovranno aspettarne altri quattro. Nel frattempo sono stati comunicati dalla FIFA gli arbitri che parteciperanno alla prossima coppa del Mondo. Tra questi un nome a sorpresa per il nostro paese.
Tutti gli arbitri del Mondiale
Michael Oliver
Anthony Taylor
Francois Letexier
Clement Turpin
Felix Zwayer
Maurizio Mariani
Danny Makkelie
Espen Eskas
Szymon Marciniak
Joao Pinheiro
Istvan Kovacs
Slavko Vincic
Alejandro Hernandez
Glenn Nyberg
Sandro Schaerer
Il profilo di Maurizio Mariani
Direttore di gara classe 1982, della sezione di Aprilia (RM). Nel corso della stagione 2025-2026 ha arbitrato in serie A, 13 partite. Noto per uno stile fermo, ha diretto match di cartello, finendo talvolta al centro di polemiche per episodi controversi.