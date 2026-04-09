Dele-Bashiru può partire: ecco il prezzo fatto dalla Lazio

Aria di rivoluzione in casa Lazio. Un breve anticipo lo abbiamo avuto nell'ultima sessione di calciomercato, quella invernale. La società biancoceleste continuerà a fare scelte tra chi resterà all'interno del progetto e chi no, il tutto tenendo conto dei calciatori in scadenza di contratto e delle cessione che potrebbero convenire per finanziare importanti colpi in entrata. Tra i giocatori che piacciono c'è il nome di Fisayo Dele-Bashiru. Il quotidiano La Repubblica, ha parlato di come la società capitolina abbia fissato il prezzo per il centrocampista nigeriano.

Il prezzo stabilito dal club

Il centrocampista 25enne ha sempre attirato diversi attestati di stima. La Lazio sa che potrebbe essere appetibile sul mercato ed ha fissato un prezzo importante per valutare la sua cessione. Si parla di una cifra che va dai 15 ai 18 milioni per assicurarsi le prestazioni del calciatore nigeriano. Una somma che esprime chiaramente come la Lazio stimi il calciatore e come punti su di lui per il futuro.

Le sue due stagioni con la maglia della Lazio

Il primo anno di Dele-Bashiru alla Lazio si è rivelato sicuramente positivo. E' entrato subito nel calcio italiano senza una particolare richiesta di ambientamento e ha messo in mostra immediatamente le sue qualità: prestanza fisica, strappi in velocità e discreta tecnica. Agli ordini di Marco Baroni ha fatto vedere buone cose segnando diversi reti.

Discorso un pò diverso invece, quest'anno con Maurizio Sarri. Tutti sappiamo quanto sia più complicato integrarsi nei meccanismi di gioco dell'allenatore toscano e così è stato anche per Dele-Bashiru nel ruolo di mezzala. Per lui prestazioni deludenti con qualche uscita che però ha lasciato intravedere anche un'importante crescita. Alti e bassi, discontinuità ed un futuro tutto da scrivere.