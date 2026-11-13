Mattei: "Mercato? Pinamonti, Frattesi e Sutalo sono tre cambiali da 30 milioni..."

"Di parole ne sono state dette tante, poi sono state puntualmente smentite dai fatti..."

Alisia Cerqua /

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sei

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Mercato? 

Di parole ne sono state dette tante, poi sono state puntualmente smentite dai fatti. Pinamonti, Frattesi e Sutalo sono tre cambiali da 30 milioni che la Lazio deve saldare in estate per poterli confermare. Poi la rosa va fatta in un certo modo, se vai in Europa non bastano 18 giocatori.

Gudmundsson?

Non ho citato Gudmundsson perché ancora lo abbiamo visto poco, quindi dobbiamo ancora capire se si imporrà come gli altri. Ratkov quasi sicuramente tornerà a Roma. 

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