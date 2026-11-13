Elezioni FIGC, Galliani vince: la verifica delle candidature spetta al segretario generale

L'iniziativa promossa da Galliani raggiunge l'obiettivo

Vittoria per Adriano Galliani nella controversia sulla commissione elettorale della FIGC. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’iniziativa promossa da Galliani davanti al Tribunale federale nazionale ha raggiunto il suo obiettivo: chiarire che la competenza sulla verifica dell’ammissibilità delle candidature alla presidenza federale spetta esclusivamente al segretario generale della FIGC, Marco Brunelli, e non alla commissione istituita dal commissario straordinario Giovanni Malagò.

L'udienza di venerdì 13 novembre

Il risultato è emerso in occasione dell’udienza tenutasi nella mattinata di venerdì 13 novembre. La commissione ha chiarito di avere esclusivamente un ruolo consultivo, senza alcun potere autonomo di verifica e decisione sull’ammissibilità delle candidature. Una precisazione che ha permesso a Galliani di raggiungere il risultato perseguito con la propria iniziativa, riportando al centro della procedura elettorale le competenze attribuite dalle norme federali al segretario generale.