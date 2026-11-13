Elezioni FIGC, Galliani vince: la verifica delle candidature spetta al segretario generale
la competenza sulla verifica dell’ammissibilità delle candidature alla presidenza federale spetta esclusivamente al segretario generale della FIGC
L'iniziativa promossa da Galliani raggiunge l'obiettivo
Vittoria per Adriano Galliani nella controversia sulla commissione elettorale della FIGC. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’iniziativa promossa da Galliani davanti al Tribunale federale nazionale ha raggiunto il suo obiettivo: chiarire che la competenza sulla verifica dell’ammissibilità delle candidature alla presidenza federale spetta esclusivamente al segretario generale della FIGC, Marco Brunelli, e non alla commissione istituita dal commissario straordinario Giovanni Malagò.
L'udienza di venerdì 13 novembre
Il risultato è emerso in occasione dell’udienza tenutasi nella mattinata di venerdì 13 novembre. La commissione ha chiarito di avere esclusivamente un ruolo consultivo, senza alcun potere autonomo di verifica e decisione sull’ammissibilità delle candidature. Una precisazione che ha permesso a Galliani di raggiungere il risultato perseguito con la propria iniziativa, riportando al centro della procedura elettorale le competenze attribuite dalle norme federali al segretario generale.