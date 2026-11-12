Nuovo infortunio per Marusic. Vucinic: "non sappiamo se…"
Non c'è pace per il terzino biancoceleste che in Nazionale ha subito un nuovo infortunio
Non c'è pace per il terzino biancoceleste che in Nazionale ha subito un nuovo infortunio.
Marusic torna a Formello
Adam Marusic è alle prese con un nuovo problema muscolare riscontrato in ritiro con il Montenegro. Stando a media locali montenegrini, il terzino biancoceleste sarebbe già tornato a Formello. A confermare l'infortunio ci ha pensato anche il CT Mirko Vucinic.
Le parole di Vucinic
Mi dispiace molto per l’assenza di Marusic, non sappiamo se il precedente infortunio si sia ripresentato oppure se si tratti di un nuovo problema. Pensiamo che sia più probabile la seconda ipotesi. Mi dispiace aver perso un professionista del suo calibro, un leader della squadra insieme a Jovetic e Savic.