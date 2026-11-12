Nuovo infortunio per Marusic. Vucinic: "non sappiamo se…"

Non c'è pace per il terzino biancoceleste che in Nazionale ha subito un nuovo infortunio.

Marusic torna a Formello

Adam Marusic è alle prese con un nuovo problema muscolare riscontrato in ritiro con il Montenegro. Stando a media locali montenegrini, il terzino biancoceleste sarebbe già tornato a Formello. A confermare l'infortunio ci ha pensato anche il CT Mirko Vucinic.

Le parole di Vucinic