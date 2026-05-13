Lutto per Giancarlo Oddi: è scomparsa l’amata moglie Maria
Il cordoglio della famiglia biancoceleste e della redazione di LazioPress.it per lo storico ex difensore della Lazio.
La redazione di LazioPress.it si stringe con profondo affetto attorno a Giancarlo Oddi e alla sua famiglia per la scomparsa dell’amata moglie Maria.
In questo momento di grande dolore, esprimiamo le nostre più sincere condoglianze, condividendo il cordoglio di tutti i tifosi biancocelesti.
Un abbraccio forte da parte di tutta la redazione. 💙