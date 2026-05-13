Lutto per Giancarlo Oddi: è scomparsa l’amata moglie Maria

Il cordoglio della famiglia biancoceleste e della redazione di LazioPress.it⁠ per lo storico ex difensore della Lazio.

Patrizio Pasqualini /
lutto

La redazione di LazioPress.it si stringe con profondo affetto attorno a Giancarlo Oddi e alla sua famiglia per la scomparsa dell’amata moglie Maria.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

In questo momento di grande dolore, esprimiamo le nostre più sincere condoglianze, condividendo il cordoglio di tutti i tifosi biancocelesti.

Un abbraccio forte da parte di tutta la redazione. 💙

Zaccagni a Radio Tv Serie A: "Anno difficile, ma sono orgoglioso del percorso fatto"