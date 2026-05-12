Zaccagni a Radio Tv Serie A: "Anno difficile, ma sono orgoglioso del percorso fatto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, Mattia Zaccagni ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match contro l'Inter in Coppa Italia.

Sono assolutamente orgoglioso, abbiamo fatto un bellissimo percorso e ci meritiamo questa finale e ce la dobbiamo godere a pieno. È stato un anno complicato, però questa volta ci sono anche i tifosi allo stadio. È stato un anno difficile sotto tanti punti di vista, sia personale che di squadra, però domani c'è la possibilità di fare una grande cosa e di svoltare questa stagione, quindi siamo contenti di avere questa chance.