Zaccagni a Radio Tv Serie A: "Anno difficile, ma sono orgoglioso del percorso fatto"
Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, Mattia Zaccagni ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match contro l'Inter in Coppa Italia.
Zaccagni a Radio Tv Serie A
Manca l'ultimo passo, ma da capitano quanto sei orgoglioso della tua squadra e dei tuoi compagni di questa Lazio?
Sono assolutamente orgoglioso, abbiamo fatto un bellissimo percorso e ci meritiamo questa finale e ce la dobbiamo godere a pieno. È stato un anno complicato, però questa volta ci sono anche i tifosi allo stadio. È stato un anno difficile sotto tanti punti di vista, sia personale che di squadra, però domani c'è la possibilità di fare una grande cosa e di svoltare questa stagione, quindi siamo contenti di avere questa chance.
Quanto può contare la partita che avete giocato qualche giorno fa o quanto non può contare?
Quello che è alle spalle conta relativamente. Siamo concentrati, sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo che affronteremo la squadra più forte del campionato, però siamo carichi e fiduciosi. È comunque una finale.
Da una finale, indipendentemente dal risultato, si può pensare a costruire anche il futuro?
Assolutamente. Quando fai un percorso del genere vuol dire che c'è una base solida, che c'è una mentalità giusta. Purtroppo in campionato non abbiamo fatto il percorso che speravamo, però diciamo che non è tutto da buttare via. Noi siamo comunque molto contenti del percorso che abbiamo fatto.