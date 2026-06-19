Lazio, Fabiani punta Asp Jensen: il talento del Bayern è la priorità di mercato

La Lazio continua a lavorare sul mercato alla ricerca di giovani profili in grado di garantire qualità e prospettiva. In cima alla lista del direttore sportivo Angelo Fabiani resta Asp Jensen, talento danese di proprietà del Bayern Monaco.

Il classe 2006 si è messo particolarmente in evidenza nell'ultima stagione con la maglia del Grasshopper, collezionando 9 gol e 6 assist in 33 presenze ufficiali. Numeri importanti per un giocatore così giovane, sebbene ottenuti in un campionato considerato meno competitivo rispetto ai principali tornei europei.

Tuttavia, il fatto di essere entrato nell'orbita del Bayern Monaco rappresenta un segnale chiaro sulle sue qualità tecniche e sul potenziale che gli osservatori tedeschi hanno individuato nel ragazzo.

Lazio mercato: Asp Jensen resta il nome in cima alla lista

Tra i profili monitorati dalla società biancoceleste c'è anche Stojkovic della Dinamo Zagabria, giocatore particolarmente apprezzato da Gennaro Gattuso. Il centrocampista croato, ventiduenne, agisce prevalentemente tra le linee e secondo diversi osservatori potrebbe trasformarsi in una mezzala di alto livello.

Gattuso conosce bene il calciatore grazie all'esperienza maturata in Croazia e ha avuto modo di seguirne da vicino la crescita. Una caratteristica che rende la candidatura di Stojkovic particolarmente interessante nelle valutazioni del tecnico.

Asp Jensen favorito: rapporti già avviati con il suo entourage

La valutazione di Stojkovic si aggira attorno ai 10 milioni di euro, cifra che potrebbe essere rivista al ribasso oppure gestita attraverso formule differenti. Nonostante questo, la priorità della Lazio resta Asp Jensen.

A rendere la pista particolarmente concreta contribuiscono anche gli ottimi rapporti esistenti con il suo entourage. Nella stessa scuderia figurano infatti anche Isaksen e Provstgaard, quest'ultimo rinnovato prima dello stop imposto dal mercato a saldo zero.

Si tratta di un canale privilegiato che la Lazio intende sfruttare nel migliore dei modi. I rapporti tra le parti sono positivi e i dialoghi vanno avanti da tempo, elemento che potrebbe favorire eventuali sviluppi nelle prossime settimane.