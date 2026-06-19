Lazio, occhi sul talento Gray: il gioiello del City può arrivare a zero

La Lazio continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di giovani prospetti da inserire nel proprio progetto tecnico. Tra i profili osservati dal club biancoceleste c'è, come riportato da Il Corriere dello Sport, quello di Charlie Gray, centrocampista inglese classe 2006 attualmente in forza al Manchester City.

Il contratto del giovane talento scadrà il prossimo 30 giugno e il giocatore potrebbe quindi liberarsi a parametro zero. Sul calciatore non c'è soltanto l'interesse della Lazio: anche il Feyenoord segue con attenzione la situazione.

La Lazio segue Charlie Gray

Gray ha completato tutta la trafila nel settore giovanile del Manchester City, arrivando fino alla formazione Under 21. Il suo percorso di crescita è stato seguito da vicino anche da Pep Guardiola, che lo ha fatto esordire il 17 dicembre 2025 nei quarti di finale di EFL Cup contro il Brentford.

Quella resta finora la sua unica presenza ufficiale con la prima squadra, anche se il centrocampista è stato inserito più volte nelle convocazioni, comprese alcune gare di Champions League.

Futuro lontano dal Manchester City?

Nel frattempo Gray è diventato una presenza stabile nell'Inghilterra Under 20, confermando le qualità che lo hanno reso uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Il suo futuro sembra ormai destinato a proseguire lontano da Manchester. A breve dovrebbe infatti scegliere una nuova destinazione. Diversa invece la situazione di Galassi, classe 2007 del Real Madrid, che potrebbe essere aggregato direttamente alla prima squadra biancoceleste.