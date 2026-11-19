Berisha e Monteiro potrebbero rientrare per Lazio-Lecce, in programma sabato pomeriggio all’Olimpico. Secondo quanto riportato da SportMediaset, I due calciatori hanno svolto lavoro personalizzato nella seduta mattutina del Lecce a Martignano e sono sulla via del pieno recupero dopo gli infortuni, .

Berisha e Monteiro, decisione alla vigilia

Il tecnico giallorosso Di Francesco scioglierà nell’immediata vigilia della partita i dubbi sulla convocazione e sull’impiego dei due giocatori. Restano invece assenti Ilic e Pierotti, entrambi lungodegenti.

Il lavoro del Lecce a Martignano

In vista della trasferta contro la Lazio, la squadra ha svolto attivazione tecnica e lavoro per reparti. La seduta ha compreso anche esercitazioni individuali e conclusioni in porta.

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