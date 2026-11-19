Massimo Oddo indica in Gennaro Gattuso il principale artefice del primato della Lazio in Serie A. L’ex giocatore biancoceleste e del Milan ha parlato del rapporto con l’amico ed ex compagno di squadra in un’intervista a Repubblica. Oltre al giudizio sull’attuale allenatore della Lazio, ha ricordato il ruolo che aveva nello spogliatoio rossonero e alcuni episodi vissuti insieme.

Gattuso e il primato della Lazio

Secondo Oddo, l’esperienza da commissario tecnico della Nazionale, conclusa senza la qualificazione ai Mondiali, ha inciso sulla consapevolezza di Gattuso. Non ne avrebbe però cambiato il modo di essere: «Gattuso non cambia, migliora. Da ct, mancando la qualificazione ai Mondiali, ha subito una delle lezioni sportive più grandi della sua carriera, non solo per il risultato. Adesso ha preso ancora più consapevolezza di prima».

Il ruolo di Gattuso nello spogliatoio del Milan

Oddo riconosce nell’allenatore della Lazio un ruolo che aveva già ai tempi del Milan: «ma è sempre stato un “braccio armato” pronto a intervenire e risolvere i momenti di crisi. Già ai tempi del Milan. Rino rieducava senza mai punire». Il richiamo arrivava anche per piccoli ritardi e, nel suo racconto, non richiedeva l’intervento del club.

L’ex compagno precisa: «bastavano due minuti di ritardo – capitava soprattutto ai brasiliani, esclusi Dida e Kakà – e scattava il rimprovero. Non serviva l’intervento della società».

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