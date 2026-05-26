Romagnoli ai saluti, per Gattuso può partire: non idoneo al suo gioco

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Nonostante l'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio non sia ancora ufficiale, il tecnico sembra aver iniziato già a tracciare le prime linee guida del nuovo progetto con il nuovo club. 

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Romagnoli verso l'addio: non adatto al suo sistema di gioco per Gattuso

Stando a quanto riferito da Valerio Marcangeli ai microfoni di Radio Laziale, l'allenatore non sarebbe intenzionato a trattenere Alessio Romagnoli, ritenuto non idoneo al suo sistema di gioco. Una prima scelta che va in netta controtendenza rispetto al suo predecessore che considerava il numero 13 biancoceleste il pilastro della sua difesa.

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