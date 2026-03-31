Bosnia-Italia, azzurri in 10: ecco cosa è successo

Termina il primo tempo di Bosnia-Italia con il risultato di 0-1. A segnare per gli azzurri è stato l’attaccante Kean tuttavia, è stato espulso un giocatore della nazionale italiana: si tratta di Alessandro Bastoni, punito dal direttore di gara per un fallo da ultimo uomo commesso ai danni della squadra avversaria, che è costato al difensore dell’Inter il rosso diretto per netta interruzione di gioco. Al suo posto, il c.t. Rino Gattuso ha fatto subentrare il centrale della Juventus Gatti.