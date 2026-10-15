Reid, 16 secondi per sei metri prima del rigore: l’esito in Caribbean Cup

Trayvone Reid ha impiegato 16 secondi per percorrere i circa sei metri che lo separavano dal pallone sul dischetto. Il suo rigore in Caribbean Cup avrebbe potuto portare il Mount Pleasant sul 2-0 contro il Club Sando. È finito invece con una facile parata del portiere Teshorne Ragoo.

Secondo quanto riportato da Sport FanPage, l’episodio è avvenuto durante la semifinale d’andata tra la squadra giamaicana e quella di Trinidad e Tobago.

Mount Pleasant-Club Sando, l’occasione per il raddoppio

La partita si giocava a Couva, nell’Ato Boldon Stadium, intitolato al velocista plurimedagliato a livello olimpico e mondiale. Il Mount Pleasant era passato in vantaggio all’11’. Al 36’ ha avuto dal dischetto la possibilità di segnare il secondo gol.

A incaricarsi del tiro è stato Reid, attaccante giamaicano di 26 anni con una presenza in nazionale. La sua scelta è stata puntare su una rincorsa estremamente lenta, pensata per disorientare il portiere avversario.

La rincorsa di Reid: 16 secondi per circa sei metri

Reid ha preso il pallone e si è avvicinato al dischetto con passi lentissimi. I giocatori del Club Sando, a cominciare da Teshorne Ragoo, hanno atteso a lungo che l’attaccante arrivasse finalmente al tiro.

La rincorsa ha così attirato l’attenzione più dell’esecuzione stessa: dopo 16 secondi, il tentativo di Reid non ha sorpreso Ragoo, che ha parato senza difficoltà.

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