Lazio prima, Lotito sui tifosi: «Mica posso inchiodare la gente sulle sedie...»

La Lazio è prima in Serie A a pari punti con l’Inter, ma la contestazione dei tifosi non si ferma. Le partite casalinghe continuano a essere disertate e gli spalti dell’Olimpico restano semivuoti. Interpellato sulla protesta, il presidente Claudio Lotito ha risposto con una battuta.

La protesta dei tifosi non si ferma

Il primo posto in classifica non ha cambiato la posizione della tifoseria che manifesta il proprio dissenso. La protesta degli ultras prosegue e la scarsa affluenza all’Olimpico resta al centro dell’attenzione, nonostante l’andamento della squadra.

Lotito risponde sulla scarsa affluenza all’Olimpico

Il presidente ha affrontato il tema durante una pausa pranzo al Senato, dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ai giornalisti che gli chiedevano della contestazione ha detto: «Io ci metto tutto l’impegno». Poi, allargando le braccia, ha aggiunto: «Mica posso inchiodare la gente sulle sedie...».

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Il punto di Lotito sui risultati della Lazio

Prima di congedarsi dai cronisti, Lotito ha ribadito la propria soddisfazione per l’andamento della squadra e il peso che attribuisce ai risultati: «Nella vita contano i risultati». Il presidente ha così richiamato il primo posto della Lazio, mentre la contestazione sugli spalti continua.