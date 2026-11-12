Lazio-Roma, Nord esaurita in poche ore: possibile quota 30mila

La Curva Nord è esaurita per Lazio-Roma del 13 dicembre: i circa 7.800 posti sono terminati in poche ore. Tra biglietti acquistati e pacchetti già sottoscritti, sono garantite oltre 20mila presenze biancocelesti. Per il derby il tifo organizzato tornerà all’Olimpico, sospendendo per novanta minuti la contestazione contro Claudio Lotito.

Curva Nord esaurita nella prima fase di prevendita

La vendita è partita mercoledì 11 novembre alle ore 10, con una prima finestra riservata agli abbonati della scorsa stagione. La richiesta ha portato rapidamente all’esaurimento dei posti della Nord ed è stata elevata anche negli altri settori.

Le presenze già garantite superano quota 20mila considerando sia i tagliandi venduti sia i pacchetti sottoscritti in precedenza. Le previsioni indicano la possibilità di oltrepassare i 30mila spettatori biancocelesti: si tratta di una stima, non di un dato già raggiunto.

La tregua nel derby non interrompe la contestazione

Il ritorno della Curva all’Olimpico è un’eccezione alla linea tenuta nelle precedenti partite casalinghe, segnate dalla protesta e da spalti semivuoti. Dopo mesi di contestazione, la scelta per la sfida alla Roma non modifica la posizione del tifo organizzato nei confronti della società.

La protesta proseguirà, ma durante la partita l’attenzione dei sostenitori sarà rivolta alla squadra di Gennaro Gattuso. La Nord intende sostenere i calciatori in una delle sfide più sentite della stagione. Il derby rappresenterà dunque una pausa nella contestazione a Lotito, limitata ai novanta minuti di gioco.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Le prossime finestre di vendita e l’attesa per l’Olimpico