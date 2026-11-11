Lazio, inizia l'evento a Piazza della Libertà: ecco le prime immagini

Ecco le prime immagini dell'evento che si sta tenendo a Piazza della Libertà per la visione del cortometraggio "Libertà"

Michelle De Angelis /
Fraioli
Fraioli

Questa sera Piazza della Libertà sta ospitando un evento carico di Lazialità, infatti, non solo i tifosi biancocelesti, tra cui il figlio di Paparelli, Maestrelli, e il fratello dell'indimenticabile Gabriele Sandri  si sono riuniti per onorarne la memoria nel giorno della sua scomparsa ma anche per vedere in prima visione il cortometraggio “Libertà", dove Di Battista, Briga, Veron, Insegno e il figlio di Pulici dicono la parola “libertà”. Ecco le prime immagini.

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Le foto 

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