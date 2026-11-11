Lazio, inizia l'evento a Piazza della Libertà: ecco le prime immagini

Questa sera Piazza della Libertà sta ospitando un evento carico di Lazialità, infatti, non solo i tifosi biancocelesti, tra cui il figlio di Paparelli, Maestrelli, e il fratello dell'indimenticabile Gabriele Sandri si sono riuniti per onorarne la memoria nel giorno della sua scomparsa ma anche per vedere in prima visione il cortometraggio “Libertà", dove Di Battista, Briga, Veron, Insegno e il figlio di Pulici dicono la parola “libertà”. Ecco le prime immagini.

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