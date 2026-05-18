Athora Game On, Castiello: "Stagione incredibile, ma miglioreremo ancora. Su Grassadonia..."

Nel corso della serata dedicata alla Serie A Women “Athora Game On – All Stars Night”, il capitano della Lazio Women, Antonietta Castiello, è intervenuta in mixed zone per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

Le parole del capitano biancoceleste

Sono sempre eventi che danno importanza al calcio femminile, è una cosa buona e giusta da fare ogni anno. Sono felice che siamo presenti i tanti rispetto allo scorso anno vuol dire che la cosa è piaciuta e continuerà a piacere.

Sulla stagione

A livello personale dico che ogni anno cerco di crescere per quelli che sono i miei punti deboli. A livello mentale soprattutto sulla pazienza e essere più calma. Per quanto riguarda il gruppo abbiamo fatto una stagione secondo me incredibile, abbiamo peccato in alcune partite ma fa parte della crescita. È il secondo anno, con gli anni a venire miglioreremo ancora.

Riguardo a mister Grassadonia