Sarri verso l'addio, tra i candidati spunta Toppmöller

Ginevra Sforza /
Photo by Selim Sudheimer/Getty Images via Onefootball
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In casa Lazio si fa sempre più concreta l’ipotesi di una separazione da Maurizio Sarri al termine della stagione. Le dichiarazioni recenti dell’allenatore e dello stesso Lotito hanno alimentato le voci di un possibile addio del Comandante. Un’eventualità che ha aperto il dibattito sul possibile successore in panchina.

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Idea Toppmöller per il post Sarri

Tra i profili emersi nelle ultime ore, secondo quanto riportato da gazzetta.it, è spuntato anche quello di Dino Toppmöller, allenatore tedesco figlio dell’ex tecnico Klaus.

Dall'impresa storica in Lussemburgo fino all'esonero dall'Eintracht Francoforte

Toppmöller ha guidato dal 2023 fino a gennaio di quest’anno l'Eintracht Francoforte, in cui nella stagione 2024/25 ha contribuito al raggiungimento del terzo posto in Bundesliga. Eppure la sua esperienza in Germania è durata fino a gennaio 2026, quando la società lo ha sollevato dall'incarico di allenatore dopo una serie di risultati deludenti.

Tuttavia, Toppmöller si è fatto notare soprattutto per l’impresa storica in Lussemburgo, portando il Dudelange alla fase a gironi di Europa League in cui ha sfidato il Milan.

Al momento si tratta solo di una suggestione, ma ormai la permanenza di Maurizio Sarri non è più così scontata alla Lazio e ogni scenario resta aperto.

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