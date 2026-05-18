Sarri verso l'addio, tra i candidati spunta Toppmöller

In casa Lazio si fa sempre più concreta l’ipotesi di una separazione da Maurizio Sarri al termine della stagione. Le dichiarazioni recenti dell’allenatore e dello stesso Lotito hanno alimentato le voci di un possibile addio del Comandante. Un’eventualità che ha aperto il dibattito sul possibile successore in panchina.

Idea Toppmöller per il post Sarri

Tra i profili emersi nelle ultime ore, secondo quanto riportato da gazzetta.it, è spuntato anche quello di Dino Toppmöller, allenatore tedesco figlio dell’ex tecnico Klaus.

Dall'impresa storica in Lussemburgo fino all'esonero dall'Eintracht Francoforte

Toppmöller ha guidato dal 2023 fino a gennaio di quest’anno l'Eintracht Francoforte, in cui nella stagione 2024/25 ha contribuito al raggiungimento del terzo posto in Bundesliga. Eppure la sua esperienza in Germania è durata fino a gennaio 2026, quando la società lo ha sollevato dall'incarico di allenatore dopo una serie di risultati deludenti.

Tuttavia, Toppmöller si è fatto notare soprattutto per l’impresa storica in Lussemburgo, portando il Dudelange alla fase a gironi di Europa League in cui ha sfidato il Milan.

Al momento si tratta solo di una suggestione, ma ormai la permanenza di Maurizio Sarri non è più così scontata alla Lazio e ogni scenario resta aperto.