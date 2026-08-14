Frattesi atterra a Fiumicino: sciarpa della Lazio al collo e foto con i tifosi

Ritrova la Lazio dopo aver fatto parte del vivaio biancoceleste

Frattesi doveva partire in mattinata, tuttavia il suo trasferimento era stato sospeso per motivi burocratici a cui deve sottostare la Lazio a causa degli indici economici.

Dopo il ritardo del volo e la riformulazione delle trattative, Frattesi è arrivato a Roma. Sciarpa della Lazio al collo e foto con i tifosi.

Oggi le visite mediche

L'accordo è stato raggiunto sulla base di 5 milioni di euro per il prestito e il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. L'inter, invece, avrà il 50% sulla futura rivendita. Il centrocampista ora dovrà sostenere le visite mediche, poi sabato 15 agosto ci sarà la firma.