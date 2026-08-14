Frattesi atterra a Fiumicino: sciarpa della Lazio al collo e foto con i tifosi
Oggi il centrocampista sosterrà le visite mediche, domani la firma sul contratto
Ritrova la Lazio dopo aver fatto parte del vivaio biancoceleste
Frattesi doveva partire in mattinata, tuttavia il suo trasferimento era stato sospeso per motivi burocratici a cui deve sottostare la Lazio a causa degli indici economici.
Dopo il ritardo del volo e la riformulazione delle trattative, Frattesi è arrivato a Roma. Sciarpa della Lazio al collo e foto con i tifosi.
Oggi le visite mediche
L'accordo è stato raggiunto sulla base di 5 milioni di euro per il prestito e il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. L'inter, invece, avrà il 50% sulla futura rivendita. Il centrocampista ora dovrà sostenere le visite mediche, poi sabato 15 agosto ci sarà la firma.