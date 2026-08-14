Esclusiva LazioPress | Frattesi-Lazio, cambia la formula: le cifre e l’arrivo a Roma

Cambia la formula dell’operazione Frattesi-Lazio. Secondo quanto raccolto in esclusiva da LazioPress.it, l’accordo prevede 5 milioni di euro per il prestito, cifra che verrà incassata dall’Inter.

Il diritto di riscatto è invece fissato a 10 milioni di euro. Nell’intesa è stata inserita anche una percentuale importante legata al futuro del calciatore: l’Inter avrà infatti diritto al 50% sulla futura rivendita.

Una formula diversa, dunque, per l’operazione che porterà Frattesi alla Lazio, con cifre e condizioni definite nell’accordo tra le parti.

Frattesi-Lazio, le cifre dell’operazione con l’Inter

Nel dettaglio, l’Inter incasserà 5 milioni di euro per il prestito, mentre il diritto di riscatto è stato stabilito a 10 milioni.

A completare l’intesa c’è il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Un elemento che fa parte dell’accordo raggiunto per il trasferimento di Frattesi.

Frattesi atteso oggi a Fiumicino: alle 19 arriva l’agente Riso

Ora l’attenzione si sposta sull’arrivo nella Capitale. Frattesi è atteso oggi all’aeroporto di Fiumicino alle 17.30.

Poco dopo è previsto anche l’arrivo del suo agente: Riso sarà a Roma alle 19.00.

La giornata entra quindi nella sua fase decisiva, con l’arrivo di Frattesi a Fiumicino e, successivamente, quello del suo procuratore.

Esclusiva LazioPress.it